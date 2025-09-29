“Operazione strumentale”: la figlia di Vittorio Sgarbi torna ad attaccare il padre

Dopo le foto diventate virali di Vittorio Sgarbi al seggio per votare alle regionali, sua figlia Evelina ha risposto tramite il proprio avvocato.

La presenza ben documentata sui social di Vittorio Sgarbi al seggio elettorale per votare alle regionali sarebbe frutto di una “operazione strumentale”. Lo ha detto la figlia Evelina tramite il proprio avvocato, andando ad aggiungere un altro capitolo della querelle legata alle recenti vicende con suo padre. A Fanpage, il legale della ragazza ha parlato spiegando la posizione della donna, figlia del critico d’arte per il quale ha richiesto l’amministratore di sostegno.

Vittorio Sgarbi al seggio: la posizione della figlia Evelina

Nelle ultime ore, Vittorio Sgarbi ha scelto di mostrarsi sui social intento a votare al seggio elettorale di San Severino Marche. Una decisione che ha stupito tutti trattandosi, a tutti gli effetti, delle prime foto pubbliche dell’uomo dopo il lungo periodo di depressione che lo aveva persino portato al ricovero in ospedale.

Vittorio Sgarbi – www.donnaglamour.it

A destare ancora più scalpore, il fatto che tali scatti siano arrivati a margine della ormai nota querelle con sua figlia Evelina che ne ha richiesto l’amministratore di sostegno. In questa ottica, intervistato da Fanpage, l’avvocato della ragazza ha spiegato la posizione della propria assistita: “È stato praticamente condotto nel seggio elettorale dopo un viaggio di centinaia di chilometri, ma così, per il solo gusto di fotografarlo e di far vedere al mondo che lui è nelle condizioni di poter esercitare i suoi diritti”.

Secondo l’avvocato si tratta di “un’operazione strumentale in funzione del ricorso che verrà poi celebrato a fine mese”, in merito alla questione dell’amministratore di sostegno. “Evelina è molto triste e dispiaciuta di vedere suo padre così sofferente. È dispiaciuta di averlo visto esposto mediaticamente in questa maniera strumentale, lasciato anche alla berlina dei suoi detrattori”.

Insulti e ironia contro la ragazza

Proprio sulla ragazza, il legale, Lorenzo Iacobbi, ha precisato che Evelina sarebbe èiù che mai convinta della “bontà” della sua richiesta verso il padre e che la situazione è al limite anche per lei vista la viralità che la questione ha avuto. “Stiamo leggendo dei commenti sui social che hanno ferito Evelina. Commenti di insulti, commenti che lo deridono“, ha detto l’avvocato. “Sui social si è scatenato di tutto: da una parte ci sono coloro che lo incoraggiano, però c’è moltissima gente che invece lo sta deridendo, gli stanno scrivendo di tutto e questo non va bene”.