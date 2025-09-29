Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo mesi di silenzio: le prime immagini al seggio nelle Marche preoccupano i fan.

Dopo mesi di silenzio e di assenza dalla scena pubblica, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi. Le prime immagini diffuse sui social lo ritraggono in un momento ufficiale, segnando una tappa significativa dopo un periodo segnato da gravi problemi di salute. Ma non sono mancati i commenti dei suoi sostenitori che non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile trasformazione fisica del celebre scrittore. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il ritorno agli eventi pubblici

Nella giornata di domenica 28 settembre, il critico d’arte è stato fotografato mentre votava alle elezioni regionali delle Marche. A San Severino Marche, città in cui risiede dal 2017, Sgarbi è stato immortalato nel momento in cui inseriva la scheda nell’urna.

Le foto, pubblicate su Instagram, mostrano un uomo visibilmente provato ma determinato a riaffermare la sua presenza nella vita pubblica.

Il ritorno non è passato inosservato, anche perché arriva a pochi giorni dalla richiesta presentata da sua figlia Evelina per la nomina di un amministratore di sostegno. Una decisione motivata dall’idea che il padre non fosse più in grado di gestire il proprio patrimonio.

Lo stesso Sgarbi, tuttavia, ha replicato con fermezza, andando contro la decisione della figlia e ribadendo la propria lucidità.

Le condizioni di salute

Le immagini rivelano un cambiamento evidente nell’aspetto del critico, segnato da un forte dimagrimento. È stato lui stesso, in passato, a raccontare il difficile percorso affrontato: un crollo psicologico che lo ha portato alla depressione e a gravi disturbi alimentari.

La perdita di appetito lo ha costretto a un lungo ricovero ospedaliero, durante il quale è stato alimentato tramite sondino.

“Ho attraversato un periodo buio, in cui il corpo non rispondeva più“, aveva confessato tempo fa. Oggi il ritorno in pubblico non sancisce la fine delle difficoltà, ma rappresenta un segnale importante di ripresa.

Non sono mancate le reazioni dei suoi fan che gli hanno augurato una totale ripresa e hanno sottolineato quando sia cambiato nel corso degli ultimi mesi. “Ma non è lui…..a me sembra un’altra persona, addirittura più giovane” scrive qualcuno sotto il post.