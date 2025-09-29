Elodie ed Emma, gelo totale tra le due “ex amiche”: spunta un retroscena bomba

Gelo tra Elodie ed Emma a Napoli durante Una Nessuna Centomila: il retroscena sorprende i fan delle due cantanti.

L’amicizia tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi, fatta di momenti intensi e rotture improvvise, sembra aver conosciuto un nuovo capitolo a Napoli, in occasione della terza edizione di Una Nessuna Centomila.

L’evento, nato per sostenere i centri antiviolenza italiani, ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica, ma ciò che ha colpito i presenti non è stato solo lo spettacolo. Secondo indiscrezioni, infatti, tra Emma ed Elodie si sarebbe percepito un inatteso gelo nel backstage, un clima che ha sorpreso i colleghi e alimentato nuove voci sul loro rapporto. Ma scopriamo che cosa è successo tra le due cantanti.

Elodie e Emma: tensione a Napoli

A parlare dell’episodio è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha raccontato la scena a cui avrebbe assistito dietro le quinte.

“Io ero dietro le quinte di Una Nessuna Centomila e tra le due c’era il gelo totale. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Ma hanno litigato?” ha rivelato.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

Sul palco, intanto, la musica scorreva senza tensioni, con esibizioni di star come Noemi, Malika Ayane, Paola Turci, Francesca Michielin, Gigi D’Alessio, Brunori Sas, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Coez. Ma dietro il sipario l’atmosfera, almeno tra Emma ed Elodie, pareva tutt’altro che distesa.

L’amicizia tra Elodie ed Emma

Il legame tra Emma ed Elodie era nato ai tempi di Amici, quando Emma fu insegnante e mentore, arrivando persino a scrivere per lei il brano “Tutta colpa mia“, presentato al Festival di Sanremo. In passato le due avevano vissuto quasi in simbiosi, condividendo persino la stessa casa.

Tuttavia, la rottura è arrivata con la scelta di Elodie di intraprendere un percorso artistico indipendente.

“Abbiamo finito di lavorare e lì i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa” aveva confessato la cantante romana in un’intervista.