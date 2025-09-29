Milly Carlucci battuta da Maria De Filippi: la reazione della conduttrice di Ballando con le Stelle

Brutto colpo per Milly Carlucci che perde la prima sfida del sabato sera: la conduttrice di Ballando con le stelle commenta gli ascolti.

Milly Carlucci nelle ultime ore ha affrontato di petto due temi che da anni accendono il dibattito: la sfida degli ascolti del sabato sera e la sua posizione nei confronti di Canale 5. In un’intervista, la storica conduttrice di Ballando con le Stelle ha raccontato il suo punto di vista e ha commentato la sconfitta della prima puntata del suo celebre show, vinto dalla concorrenza di Mediaset rappresentato dal celebre programma Tú sí Que Vales con Maria De Filippi.

Il commento di Milly Carlucci sugli ascolti

La sfida tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales è ormai diventata un appuntamento fisso della televisione italiana. Anche quest’anno, i dati hanno mostrato una competizione serrata: il programma di Rai 1 ha registrato 2.994.000 spettatori con il 23% di share, mentre la trasmissione di Canale 5 ha toccato 4.024.000 spettatori e il 28,5% di share. Numeri che confermano il successo di entrambi i format, pur con un distacco evidente.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Milly Carlucci, però, ha minimizzato la questione, sottolineando come la concorrenza sia uno stimolo piuttosto che un ostacolo. “Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza” ha spiegato, ribadendo che l’obiettivo è sempre quello di dare il massimo anno dopo anno.

La conduttrice ha anche aggiunto: “Nell’atmosfera da guelfi e ghibellini tipicamente italiana si grida alla vittoria o alla sconfitta per mezzo punto di share, ma è una versione divertente, da bar dello sport o della TV. Se due programmi fanno ascolti alti, hanno vinto tutti: conduttori, autori, canali, aziende“.

Perché Milly non è mai stata ospite su Canale 5

Nell’intervista, la conduttrice ha affrontato anche un’altra questione che incuriosisce da tempo: la sua assenza dagli studi di Canale 5. Con grande sincerità, ha spiegato che si tratta di una scelta dettata da più fattori. “Se non mi invitano o se è per fedeltà alla Rai? Entrambe le cose” ha dichiarato.

Per Milly Carlucci, infatti, la fedeltà professionale all’azienda che le ha dato fiducia ha un peso fondamentale. “Non credo sia giusto farle concorrenza andando in programmi del maggiore competitor” ha aggiunto, usando una metafora calcistica: “È come se un giocatore della Roma andasse improvvisamente a giocare una partita con la Lazio o del Milan con l’Inter a campionato in corso“.