“Non vengo capito”: le rivelazioni di Sonia e Alessio di Temptation Island a Silvia Toffanin

Sonia e Alessio dopo Temptation Island: le rivelazioni a Verissimo spiazzano i fan del programma, “Sono profondamente pentito”.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco hanno deciso di riprovarci dopo il loro percorso a Temptation Island. Usciti separati dal reality, i due si sono ritrovati poco dopo e hanno scelto di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Ma scopriamo che cosa hanno rivelato nell’intervista a Verissimo.

L’inizio della storia d’amore tra Sonia e Alessio

Ospiti di Verissimo, Sonia e Alessio hanno raccontato come si sono incontrati e quali ostacoli hanno dovuto affrontare nei primi momenti della loro storia.

La 48enne ha spiegato che arrivava da un periodo molto difficile: “Prima ero sposata, ma ho scoperto che la persona che avevo accanto mi tradiva e ingannava. Dopo il divorzio sono rimasta sola per due anni e mezzo, finché ho incontrato Alessio“.

La prima impressione non fu positiva: “Mi sembrava arrogante, quasi un buffoncello, ma poi ho scoperto che era fragile e sensibile“. Alessio, invece, ha avuto un approccio diverso: “Mi è piaciuta subito, le ho chiesto il numero e sono andato a casa sua“.

Il percorso a Temptation Island

La loro avventura a Temptation Island è stata contrassegnata da tensioni e incomprensioni. Alessio aveva espresso dubbi sul rapporto e dichiarato di aver chiesto a Sonia di sposarlo anche per “senso di gratitudine”.

Parole che hanno generato polemiche e che lui stesso ha poi chiarito: “Non volevo dire che fosse solo gratitudine, ma che oltre ad amarla ero riconoscente per quello che ha fatto per me“.

Riguardando i momenti vissuti nel villaggio, ha aggiunto: “Mi dispiace, perché non sono così. Sono profondamente pentito“. Sonia, pur ferita, ha deciso di non chiudere definitivamente la porta: “Non ho dimenticato, ma ho cercato di comprendere. Volevo capire se davvero mi amava“.

Se il legame tra i due oggi appare più forte, rimangono difficoltà esterne. Alessio ha ammesso di avere un rapporto complesso con i suoi familiari: “Non vengo capito, non sento affetto e vicinanza da parte loro, e anche con i miei fratelli non c’è stata comprensione“.

Sonia ha confermato questa distanza: “Da parte dei suoi genitori ho trovato un muro. Non hanno mai cercato di conoscermi davvero, non sono mai venuti a casa nostra“.