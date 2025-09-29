Teo Mammucari a Domenica In con spazio dimezzato: la reazione del conduttore televisivo spiazza i telespettatori.

La seconda puntata di Domenica In ha riservato una sorpresa non da poco per i telespettatori e per lo stesso Teo Mammucari. Lo spazio a lui dedicato, introdotto nella nuova stagione, ha subito un ridimensionamento evidente rispetto all’esordio. Tra sorrisi, battute e un pizzico di malumore, l’episodio ha già acceso l’attenzione del pubblico, lasciando aperti interrogativi sul futuro del comico all’interno del programma. Ma scopriamo che cosa è successo.

Lo spazio di Teo Mammucari ridotto nella seconda puntata

Nella puntata andata in onda il 28 settembre, il segmento di Mammucari si è ridotto a poco più di 15 minuti, quasi la metà rispetto alla durata del debutto, quando il gioco telefonico dedicato alla storia della Rai aveva sfiorato la mezz’ora.

Non solo la tempistica è cambiata, ma anche l’impostazione scenica: il tabellone che occupava il centro dello studio è sparito, lasciando come unico elemento il telefono utilizzato per le chiamate da casa. Un aspetto che non è sfuggito ai telespettatori.

#DomenicaIn, arrivano le prime correzioni in corsa. 📷 Il tabellone di #TeoMammucari è già stato archiviato. 📷 pic.twitter.com/StQ9qTqVEi — MaccheTiVu (@macchetivu) September 28, 2025

Una modifica che ha reso l’intervento più essenziale, ma al tempo stesso più breve, forse anche a causa dell’allungamento dei blocchi precedenti che hanno compresso i tempi.

Mammucari, entrato quest’anno nel cast insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, ha accettato la variazione con il suo consueto spirito ironico, ma non senza lasciare trasparire qualche perplessità. “È finita, oggi ho fatto due minuti“, dice abbracciando Mara Venier e sorridendo.