Una nuova edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci ma anche uno sguardo al futuro e a chi prenderà l’eredità della donna.

A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove Barbara D’Urso ha svelato anche alcuni dettagli sul suo presunto maxi cachet, la padrona di casa Milly Carlucci ha dato qualche informazione anche sul futuro del programma. Nello specifico, la conduttrice ha spiegato chi e come sarà scelto il suo erede.

Milly Carlucci presenta Ballando 2025

In occasione dell’incontro con la stampa per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via sabato 27 settembre 2025, Milly Carlucci ha affrontato svariati temi iniziando da alcune novità legate alla giuria che, per la verità, è stata confermata: “È rimasta la stessa. Abbiamo una novità nel gruppo dei tribuni del popolo perché il nostro Simone Di Pasquale mi ha fatto l’onore di scendere in posta. Sarà la spalla comica della signora Emma Coriandoli. Tra i tribuni del popolo ci saranno la nostra inossidabile Sara Di Vaira e Rossella Erra”.

Ma non solo. Ecco anche una novità: “Saranno affiancate da Matteo Addino, grande coreografo e maestro di ballo”. Poi sul cast di questa edizione, ecco il passaggio su Paolo Belli che passa nel cast e lascia il posto di co-conduttore dalla sala ballo a Massimiliano Rosolino: “Mi ha fatto un grande regalo perché noi abbiamo cominciato 20 anni fa con Fabrizio (Frizzi, ndr). Gli ho proposto una cosa speciale per i 20 anni e ha detto sì”.

Il futuro di Ballando e il suo erede

Interessante anche lo sguardo al futuro dato dalla Carlucci che ha parlato del suo erede e del destino della trasmissione: “Su passaggi di consegne ed eredità, Ballando con le Stelle non è un titolo ereditario, non sono una principessa che passa un titolo a figlie o nipoti”, ha precisato. “La conduzione di un programma la decide Rai, se vogliamo dirlo scaramanticamente toccherebbe fare le corna perché le successioni non sono proprio cosa simpatica”.