“L’accendiamo?”: gaffe ad Affari Tuoi, Stefano De Martino esplode in diretta e pubblico in delirio

Affari Tuoi, Pasqualone sorprende con una gaffe a Stefano De Martino: in studio scoppia la risata generale.

La puntata del 25 settembre 2025 di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno, ha visto protagonista Pasquale, detto Pasqualone, concorrente del Molise accompagnato dalla moglie Maria Rosaria. Tra colpi di scena, offerte del Dottore e momenti di commozione, la serata è stata segnata soprattutto da una gaffe clamorosa che ha strappato risate a conduttore, pubblico e ospiti in studio. Ma scopriamo che cosa è successo.

Affari Tuoi, tra risate e momenti di commozione

La partita di Pasqualone inizia con un colpo di fortuna: elimina subito l’euro, ma la sorte non tarda a presentare il conto con l’uscita dei 300mila euro. Nonostante le difficoltà, il concorrente affronta la sfida con ironia e grande affetto verso la moglie, che lo accompagna passo dopo passo nelle scelte.

Non mancano momenti più intimi, quando Pasqualone racconta la decisione di adottare due figli, scelta maturata insieme alla compagna: “A noi non sono arrivati i figli, allora siamo andati là ma c’erano un fratello e una sorella, e che vuoi fare? Li separi? Siamo tornati a casa tutti e quattro insieme“.

Parole che commuovono De Martino e il pubblico, in netto contrasto con le continue battute e i siparietti divertenti che caratterizzano la serata.

La gaffe di Pasqualone con De Martino

Il momento più spassoso arriva quando Pasqualone, chiamando un pacco, esclama “L’accendiamo?“, celebre frase legata a Gerry Scotti in Chi vuol essere milionario?.

In studio parte subito una fragorosa risata, con De Martino che replica divertito: “Che accendiamo?!“. Il Dottore rilancia con la sigla de La Ruota della Fortuna, scatenando ulteriori risate. Lo stesso concorrente, resosi conto dell’errore, si scusa ridendo: “Sono un disastro, chiedo perdono!“.

De Martino, invece di rimproverarlo, scherza: “Allora l’accendiamo?“. Pasqualone risponde: “No, spegniamola!“.