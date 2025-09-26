Alfonso D’Apice spiazza i fan e rivela perché non rifarebbe il Grande Fratello, poi lancia frecciate agli ex coinquilini.

Alfonso D’Apice, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ospite del format Casa Lollo, condotto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex gieffino ha raccontato il suo punto di vista sul reality, spiegando senza esitazioni che non lo rifarebbe, e non ha risparmiato critiche a chi ha condiviso con lui quell’avventura. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

La bordata agli ex inquilini del Grande Fratello

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Alfonso D’Apice ha voluto chiarire una volta per tutte il suo pensiero sull’esperienza al Grande Fratello.

“Quando si firma il contratto sopra c’è scritto che sei un attore e quindi qualcuno si impegna proprio a fare l’attore. È una battuta per dire che dovrebbe essere un reality, ma qualcuno si impegna a fare l’attore. Io nella Casa sono stato me stesso sempre” ha dichiarato, lanciando così una frecciatina ai suoi ex compagni d’avventura.

L’ex gieffino ha poi aggiunto di non essersi mai immaginato come opinionista: “Non sono portato a commentare le cose che fanno gli altri. Se mi dovessero richiamare per entrare nella Casa oggi direi di no. Non avrei neanche cose nuove da raccontare nello stesso programma. Magari dopo qualche anno ci sta richiamare vecchi personaggi. In quel caso puoi vedere un cambiamento“.

Il no a Temptation Island e il giudizio sui protagonisti

Non solo Grande Fratello. Nel corso della chiacchierata, Alfonso ha espresso il suo punto di vista anche su un altro noto reality: Temptation Island. Ha escluso categoricamente un’eventuale partecipazione insieme alla compagna Chiara: “Non avrebbe senso, siamo molto complici. Ad oggi, quindi, sarebbe inutile partecipare“.

Commentando invece i protagonisti dell’ultima edizione, ha spiegato: “Non ho seguito bene il percorso di Sarah, Ary e Valerio. Basandomi sull’esperienza che ho fatto io, però, posso dire che alla fine siamo ragazzi, quindi ci sta fare cose giuste, cose sbagliate, cose di cui ti penti. Li comprendo e non giudico“.

L’ex gieffino ha anche commentato il trono di Rosario dichiarando: “Se sei innamorato di una ragazza, non riesci ad accettare una proposta del genere. Ci vuole tempo“.