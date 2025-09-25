Cosa bolle in pentola per Barbara D’Urso dopo Ballando con le Stelle? Ecco la risposta relativa all’ipotesi Domenica In dopo Mara Venier.

Non solo la precisazione in merito alle voci su un maxi cachet per Ballando con le Stelle. A margine della conferenza stampa di presentazione della trasmissione di Rai 1 con Milly Carlucci, Barbara D’Urso ha avuto modo di rispondere ad alcune domande anche sul proprio futuro professionale e sul suo passato con particolare riferimento all’addio a Mediaset.

Barbara D’Urso: a Ballando la verità sull’addio a Mediaset?

C’è grande attesa per quella che sarà l’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, affiancata dal danzatore professionista, Pasquale La Rocca. Carmelita è data tra le candidate alla vittoria finale e il suo percorso recente, privato e professionale, potrebbe contribuire ad alimentare la voglia di vederla sul palco e in generale in trasmissione.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

In questo senso, parlando nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, al via sabato 27 settembre, la D’Urso ha risposto anche ad una domanda a proposito dell’ipotesi che possa parlare, durante Ballando, del suo addio controverso a Mediaset. La donna ha replicato: “Chi lo sa. Sono imprevedibile. Potrebbe essere a Ballando oppure mai”.

Il futuro e la risposta su Domenica In

Ma per la D’Urso è stato anche tempo di rispondere ad alcune domande in vista del futuro. In particolare Fanpage a chiesto alla conduttrice un parere sull’ipotesi di prendere il posto di Mara Venier a Domenica In. Senza nascondersi, Carmelita ha detto: “Sarebbe meraviglioso ma Mara è bravissima. Resterà là e lei sa molto bene che anni fa, quando c’è stato un episodio per cui non era più in Tv, io sono stata lì a convincerla a tornare. Quello è il suo spazio e quello che sarà di me dopo Ballando, non lo so”, ha concluso.