Antonella Clerici non ha saputo resistere ad un momento molto toccante in tv. Cosa è successo durante la trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’.

Ha rivelato con grande sincerità un problema di salute che la sta colpendo in questo periodo. Ora, invece, Antonella Clerici è stata protagonista di un momento particolarmente toccante nel corso della sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’. Mentre si parlava di figli adolescenti, la conduttrice non ha trattenuto le lacrime.

Antonella Clerici: emozione in diretta

Quella odierna è stata una puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ piuttosto particolare dove si sono alternati momenti di ilarità ad altri più seri e toccanti. In particolare, Antonella Clerici ha vissuto secondi di pura emozione dopo l’intervista a Cristiana Capotondi, ospite della trasmissione per presentare la serie tv ‘La ricetta della felicità’.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Dopo aver intervistato l’attrice, la Clerici è tornata ad occuparsi di cucina con lo chef Andrea Mainardi he ha subito detto: “Io sono sempre positivo, ma non parliamo di adolescenza e pre adolescenza perchè mia figlia ha 17 anni e…”. Da qui la padrona di casa ha reagito subito: “Non parliamo di figlie grandi, di 17 anni… Parliamo di quelli piccoli o che devono ancora nascere… Ecco”. Una frase che l’ha poi vista cedere quasi alle lacrime. “Tutte le mamme e i padri all’ascolto di figlie femmine che hanno tra i 16 e i 17 anni sanno… Quindi meglio parlare di mezze maniche alle tre creme”.

La gag per stemperare

Sebbene non sia stato chiaro il riferimento della Clerici, forse dovuto a qualcosa di personale o alle note vicende internazionali legate ai conflitti mondiali, la trasmissione è andata avanti. A far riprendere la presentatrice è stato sempre lo chef Mainardi che ha spostato l’attenzione su di sé e sulla sua età con una battuta sulla madre che è coetanea della Clerici. “Come che età ho? Come fai a non ricordartelo? Io sono dell’83… Anto non voglio girare il coltello nella piaga però mia mamma mi ha avuto giovane”, ha detto ridendo lo chef.