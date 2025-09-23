“Ho un problema di salute”: Antonella Clerici spaventa il suo pubblico in tv

L’annuncio di Antonella Clerici che in televisione ha spiegato al proprio pubblico di avere una problematica di salute.

Alcuni mesi fa, Antonella Clerici si era presentata in tv con l’holter e con la sua solita genuinità e sincerità aveva spiegato ai telespettatori e seguaci la sua problematica di salute. Adesso, sempre nel corso dell’appuntamento televisivo con ‘È sempre mezzogiorno’, la donna ha raccontato di dover far fronte a qualche guaio fisico con il diaframma.

Antonella Clerici e i problemi di salute

Sempre molto diretta e sincera con i suoi telespettatori, Antonella Clerici ha deciso di continuare ad esserlo rivelando nel corso della recente puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ di dover far fronte a qualche difficoltà fisica. La donna, come riportato anche da Adnkronos, ha spiegato: “Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni”.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

La padrona di casa della trasmissione Rai ha quindi proseguito dando maggiori informazioni ai seguaci del piccolo schermo: “Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute“, ha ammesso facendo riferimento anche a quanto capitato solamente pochi giorni fa nel corso della diretta del suo programma. “È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema”, ha ammesso ancora.

La grande volontà: “Sono tosta e curata bene”

La Clerici ha spiegato che sta proseguendo con le cure del caso ma che, comunque, si tratti di una problematica abbastanza fastidiosa: “Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare”, ha continuato la conduttrice della Rai. Successivamente, la donna ha aggiunto con un bella dose di amarezza ma allo stesso tempo tenendo fede al rapporto di fiducia con i seguaci della tv: “Ecco questo è, adesso lo sapete. Sono tosta e curata bene. Per me è sicuramente importante la voce”.