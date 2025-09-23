“Sempre più bella”: Bianca Balti cambia (ancora) look, le foto

Nuovo look per Bianca Balti che ha stupito tutti mostrandosi con una capigliatura diversa dal solito e ottenendo tantissimi pareri positivi.

Dopo aver raccontato la propria battaglia contro la depressione a seguito della scoperta del tumore, Bianca Balti è tornata a far parlare per motivi ben diversi. La super modella, infatti, ha sorpreso tutti in queste ore presentandosi al Palazzo Fendi di Milano, presumibilmente per qualche evento legato alla Fashion Week, con un look rinnovato.

Il nuovo look di Bianca Balti

Bianca Balti sta continuando ad incantare con il suo stile e la sua innata eleganza. La top model lodigiana, tra i volti più iconici della moda italiana, ha fatto il suo ingresso a Palazzo Fendi a Milano in occasione della settimana della moda, attirando l’attenzione di fotografi e appassionati. La Balti, che negli ultimi mesi ha condiviso con i fan il percorso di rinascita dopo la malattia e la chemioterapia, infatti, ha sfoggiato un nuovo look che segna un ulteriore capitolo del suo ritorno sotto i riflettori.

Nello specifico, l’attenzione è stata attirata dai capelli della donna che stanno crescendo in modo naturale dopo le cure. Per l’occasione, la modella ha optato per una piega corta e riccia, che ne ha messo in risalto i lineamenti del volto e ha donato ancora più freschezza all’aspetto. Un taglio deciso, moderno e raffinato, perfettamente in linea con l’atmosfera glamour della Fashion Week.

Le immagini e le reazioni

La presenza a Palazzo Fendi della Balti non è passata inosservata: oltre alla curiosità per il nuovo hairstyle, molti hanno letto in questo cambiamento un segnale simbolico di forza e rinascita. Bianca, con la sua storia personale e la sua carriera internazionale, è diventata, infatti, un punto di riferimento non solo per il mondo della moda, ma anche per chi affronta percorsi di resilienza e trasformazione. “Sei sempre più bella”, ha commentato qualche fan vedendo la clip e le foto condivise su Instagram. “Che spettacolo che sei Bianca, un’icona di bellezza e di grinta”, ha detto qualche altro.