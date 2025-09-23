Alcuni scatti della bella Elisabetta Gregoraci hanno fatto pensare ad un nuovo fidanzato per la showgirl. Ecco cosa è stato notato.

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé e, questa volta, dopo la bufera per la vacanza di lusso con il figlio Nathan, al centro dell’attenzione c’è stato il suo recente soggiorno a Napoli. La showgirl calabrese ha trascorso, infatti, un weekend nel capoluogo campano, documentando la sua esperienza attraverso una serie di fotografie condivise su Instagram, alcune delle quali hanno attirato l’attenzione.

Elisabetta Gregoraci di nuovo innamorata?

A catturare in particolare l’interesse dei seguaci di Elisabetta Gregoraci dopo gli scatti da Napoli, non sono stati soltanto i panorami mozzafiato e i dettagli del soggiorno, ma soprattutto un dettaglio romantico: un grande mazzo di rose rosse apparso in alcuni degli scatti. Il gesto ha subito acceso la curiosità degli utenti, che si sono scatenati nei commenti ipotizzando un nuovo amore nella vita della donna.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

“Finalmente ti vediamo felice, sarà arrivato qualcuno di speciale?”, ha scritto un fan. “Quelle rose hanno un significato preciso”, ha aggiunto un altro, lasciando intendere che dietro il dono ci sia la mano di un ammiratore misterioso.

Le ipotesi

A seguito della pubblicazione delle foto, sebbene la maggior parte degli utenti abbia ipotizzato ad un possibile nuovo amore per la bella Elisabetta, non sono mancate anche altre interpretazioni più razionali. Secondo molti, infatti, le rose rosse potrebbero essere semplicemente un omaggio della struttura che ha ospitato la showgirl durante il suo soggiorno napoletano. Una consuetudine diffusa tra gli hotel di lusso, che spesso riservano attenzioni floreali ai propri ospiti illustri.

Qualunque sia la verità, resta il fatto che la Gregoraci abbia saputo ancora una volta catalizzare l’attenzione con pochi, semplici gesti. La sua community social, che conta migliaia di follower, non ha perso anche questa occasione per seguirla e commentare le novità, alimentando un affetto reciproco che dura ormai da anni. Staremo a vedere se la donna vorrà poi spiegare qualcosa o fare luce sul misterioso mazzo di fiori ricevuto.