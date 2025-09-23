Fabio Concato, la battaglia contro il tumore: il cantante parla per la prima volta

Fabio Concato rompe il silenzio sul tumore e ringrazia i fan: “Il desiderio di guarire è sempre più determinato”.

Fabio Concato, voce indimenticabile della musica italiana, ha interrotto il suo tour lo scorso luglio, suscitando grande preoccupazione tra i fan. Solo ad agosto era arrivata la conferma ufficiale: lo stop era legato a un problema di salute serio, un tumore che lo ha costretto a fermarsi e a dedicarsi alle cure. Da allora, migliaia di messaggi di affetto hanno raggiunto l’artista e ora, dopo oltre un mese senza notizie dirette, Concato ha scelto di condividere un messaggio che racconta la sua forza e la sua gratitudine. Scopriamo che cosa ha detto.

Il ringraziamento ai fan e la forza del cantante

Il cantante ha voluto rivolgersi direttamente a chi, giorno dopo giorno, non ha smesso di fargli sentire vicinanza e sostegno.

“Cari amici, vi ringrazio tanto dell’interessamento e dell’affetto che ogni giorno mi regalate e che mi danno tutto ciò di cui ho bisogno: le parole affettuose sono parole d’amore che messe insieme diventano preghiera, e io ne respiro tutta la sorprendente energia. Grazie!” ha scritto.

Un ringraziamento che va oltre la semplice formalità e che mette in luce quanto il sostegno del pubblico sia per lui una vera fonte di forza. Il contatto umano, anche attraverso i social, sembra avere un ruolo fondamentale nel suo percorso di cura.

La determinazione di Fabio Concato

Nel suo messaggio, l’artista non si è limitato a ringraziare, ma ha condiviso anche un aggiornamento sul suo stato d’animo.

“Tutto procede dunque, compreso il mio desiderio di ‘guarire’ sempre più determinato” ha dichiarato. E, con un sorriso che traspare dalle sue parole, ha aggiunto una citazione che i fan hanno subito riconosciuto: “Sono certo che ci rivedremo presto perché, come cantava il Poeta, ‘io sono ancora qua… e già!’“. Una frase che racchiude la sua voglia di tornare sul palco e che ha commosso chi lo segue da sempre.