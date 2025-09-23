Mario Giordano sostituisce Paolo Del Debbio: il racconto dell’inaspettato “imprevisto” in diretta

Imprevisto in diretta a 4 di Sera: a sorpresa appare Mario Giordano al posto di Paolo Del Debbio, che cosa è successo.

Un imprevisto ha sconvolto la consueta programmazione televisiva. La puntata di lunedì 22 settembre di “4 di Sera” ha visto un cambio inaspettato alla conduzione, che ha sorpreso i telespettatori e ha dato vita a un momento di televisione fuori dal comune. Infatti, al posto del consueto appuntamento con l’immancabile presenza di Paolo De Debbio, i telespettatori hanno trovato al posto del conduttore un altro celebre volto della rete: Mario Giordano. Ma cosa è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Cambio di conduzione a “4 di Sera”

Il pubblico di Rete4 si è trovato davanti a una scena insolita: non era Paolo Del Debbio, come previsto, a guidare la trasmissione “4 di Sera”, ma Mario Giordano, volto noto di “Fuori dal Coro“.

La sostituzione è avvenuta all’ultimo momento, a causa di un ingorgo del traffico che ha impedito a Del Debbio di raggiungere gli studi televisivi. Il giornalista, collegato telefonicamente, ha spiegato l’accaduto con una punta di amarezza: “Sono vent’anni che conduco ed è la prima volta che mi capita. Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico“.

Qui il video della puntata.

Il nostro Paolo Del Debbio è bloccato nel traffico, non preoccupatevi per stasera c'è Mario Giordano!#4disera è in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/trErnTbvGo — 4 di sera (@4disera) September 22, 2025

Nonostante la situazione insolita, la trasmissione è andata avanti senza intoppi, grazie alla disponibilità di Giordano, che ha raccolto con prontezza l’invito a sostituire il collega.

Il traffico e il maltempo paralizzano Milano: le parole di Del Debbio

La giornata del 22 settembre a Milano è stata particolarmente complessa. Le forti piogge hanno messo in crisi la viabilità cittadina, già appesantita da uno sciopero nazionale per Gaza, durante il quale non sono mancati momenti di tensione e scontri violenti.

Le strade congestionate hanno bloccato anche volti noti come Del Debbio, costretto a fermarsi a distanza dagli studi televisivi. “Sembra di essere in un Paese del terzo mondo” ha commentato, non nascondendo il disappunto per l’accaduto.

Nel corso del collegamento non sono mancate parole di stima verso Giordano: “Ti ringrazio davvero. Tu sei meglio di me, quindi il problema non c’è“. Una battuta che ha alleggerito il clima, trasformando un imprevisto in un’occasione per sottolineare la professionalità e la collaborazione tra colleghi.