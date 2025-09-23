Temptation Island, una grande assente al gender reveal di Sonia e Simone: ecco chi mancava

L’assenza di Sonia M. al gender reveal di Sonia e Simone non passa inosservata e ha incuriosito i fan: ecco spiegato il motivo.

Molti fan di Temptation Island hanno notato un’assenza inaspettata durante il gender reveal di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, trasmesso nello speciale “E poi e poi…“. Il momento, tra i più emozionanti dell’ultima edizione, ha visto la presenza di tutte le ex fidanzate del programma, tranne una: Sonia M. La sua mancanza ha subito acceso i social, portando a ipotesi e domande sul perché non fosse accanto alla sua amica.

Temptation Island, perché era assente Sonia M

La puntata speciale dedicata al dopo Temptation Island ha regalato al pubblico scene ricche di emozione, culminate con la scoperta del sesso del bambino di Sonia B. e Simone.

Qui il video del gender reveal.

Tra applausi e sorrisi, però, gli spettatori hanno notato che Sonia M., molto legata a Sonia B. durante l’esperienza nel villaggio, non ha preso parte alla registrazione. Immediatamente sono circolate voci su presunti attriti tra le due, alimentate anche dalla curiosità dei fan. “C’è stato forse un litigio?” si sono chiesti in molti sui social, cercando di dare un senso alla sua assenza.

La spiegazione ufficiale e il legame con la coppia

A chiarire la situazione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, che ha smentito qualsiasi voce di dissapori.

L’assenza di Sonia M. è stata motivata esclusivamente da ragioni logistiche. Pare, infatti, che non sia riuscita a rientrare in tempo per la registrazione dello speciale e, per questo, non avrebbe potuto partecipare a uno dei momenti più significativi della coppia.

Una spiegazione semplice, che ha messo a tacere i sospetti di rotture o tensioni. A confermare il legame ancora solido, c’è un fatto recente: Sonia M. era presente, insieme ad Alessio, all’inaugurazione della palestra di Simone Margagliotti, segno di un rapporto di amicizia che si è mantenuto anche al di fuori del programma.