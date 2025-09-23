Uomini e Donne, la proposta inaspettata di Maria De Filippi: cosa è successo in studio

Colpo di scena a Uomini e Donne: Maria De Filippi propone il trono a Sara Gaudenzi che passa da corteggiatrice a tronista.

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito a un colpo di scena che nessuno si aspettava. La puntata, che andrà in onda nelle prossime settimane, ha segnato un momento inedito nella storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi, ha deciso di abbandonare il percorso, ma prima di uscire definitivamente dallo studio le è stata fatta una proposta destinata a cambiare tutto.

Uomini e Donne: Sara Gaudenzi lascia il ruolo di corteggiatrice

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Flavio Ubirti aveva portato in esterna Sara Gaudenzi, ma una volta tornati in studio la ragazza ha confessato di non sentirsi realmente desiderata. Ne è nata una discussione che ha reso inevitabile la decisione di Sara di lasciare il programma.

Proprio in quel momento, Maria De Filippi è intervenuta fermandola e offrendole la possibilità di sedersi sul trono. Una svolta che ha sorpreso non solo il pubblico presente, ma anche gli stessi partecipanti in studio.

È infatti una delle prime volte che una corteggiatrice passa direttamente a tronista senza attendere la fine del percorso, un evento che ricorda solo in parte quanto accaduto con Veronica Burchielli durante il trono di Alessandro Zarino.

Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne

Di Sara Gaudenzi non si conoscono ancora molti dettagli personali, ma il suo nome è già noto nel mondo della moda. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre undicimila persone, si presenta come modella e ha già avuto esperienze in concorsi di bellezza come Miss Italia, oltre a collaborazioni con vari brand di abbigliamento.

Ora, il suo percorso televisivo prende una nuova direzione: dalla delusione come corteggiatrice alla possibilità di cercare l’amore in prima persona, dall’ambita sedia rossa accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Un0occasione che segna l’inizio di una nuova fase, capace di riportare curiosità e aspettative tra il pubblico affezionato di Uomini e Donne.