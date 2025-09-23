Antonio e Valentina di Temptation Island preparano le nozze: Sal Da Vinci li sorprende con una dedica speciale.

Antonio e Valentina, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno confermato durante la puntata speciale andata in onda ieri sera su Canale 5 che i preparativi per il matrimonio sono ufficialmente iniziati. Ma non è tutto: ad arricchire il loro percorso, già costellato di emozioni, c’è stato un momento inaspettato che renderà la serata indimenticabile anche per i telespettatori.

Un cantante amatissimo a Temptation Island

Il percorso di Antonio e Valentina continua a conquistare l’attenzione del pubblico. Dopo la proposta di matrimonio con la celebre scritta “M’ vuò spusà?“, diventata virale sui social, la coppia è tornata davanti a Filippo Bisciglia per raccontare i progressi della loro storia.

“Siamo felicissimi, stiamo già scegliendo le bomboniere e curando i dettagli più importanti” hanno dichiarato entrambi con entusiasmo.

La vera sorpresa, però, è arrivata poco dopo. Inaspettatamente, un cantante amatissimo dal pubblico italiano ha fatto il suo ingresso in scena, pronto a regalare alla coppia un momento indimenticabile. Qui il video della puntata.

L’emozionante dedica di Sal Da Vinci

A salire sul palco è stato Sal Da Vinci, che con la sua voce intensa ha dedicato un brano speciale ad Antonio e Valentina. L’esibizione ha commosso i protagonisti e ha trasformato la serata in una vera e propria festa d’amore, suggellando l’inizio del loro percorso verso il matrimonio.

Il pubblico da casa ha accolto con entusiasmo la sorpresa, commentando sui social la bellezza di un gesto che ha reso ancora più autentico il legame tra i due protagonisti. La puntata di ieri resterà sicuramente una delle più ricordate di questa edizione di Temptation Island, grazie alla magia della musica e alla spontaneità di una coppia che continua a far sognare.