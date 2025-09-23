Elena Sofia Ricci infiamma il web in bikini: fisico al top a 63 anni. Ecco il suo segreto

L’attrice Elena Sofia Ricci ha sorpreso tutti in bikini mostrandosi al top e svelando al pubblico il suo segreto di bellezza.

Dopo essere stata al centro di qualche polemica in merito al ritorno de I Cesaroni, Elena Sofia Ricci è stato di nuovo protagonista, ma questa volta sui social e per ragioni diverse. L’attrice, infatti, ha deciso di godersi gli ultimi giorni di bel tempo mostrandosi in costume. Sui social le sue foto sono diventate virali e in molti hanno voluto sapere il suo segreto di bellezza.

Elena Sofia Ricci: le foto in bikini

Più in forma che mai Elena Sofia Ricci. La bellissima attrice, infatti, ha deciso di mostrarsi in costume in tutto il suo splendore stupendo i fan con un fisico assolutamente al top al netto di un’età che avanza ma che non si nota. La donna, infatti, ha scelto di sfruttare gli ultimi giorni di bel tempo per prendere un po’ di tintarella.

La donna ha optato per un bikini scuro, nero, e alcune foto su un lettino. Niente da dire davvero sulla sua forma che è apparsa assolutamente unica e perfetta portando i fan a commentare con una valanga di complimenti ma anche alcune domande sul suo segreto per rimanere così stupenda nonostante il tempo che passa.

Il segreto di bellezza

“Elena sei bellissima, ma come fai?”, “Ma sei giovanissima e super tonica, come riesci a tenerti così in forma?”, hanno domandati diversi seguaci dell’attrice. Anche molte colleghe della Ricci e altri volti tv come la Balivo e Rita Dalla Chiesa le hanno fatto i complimenti tra emoticon e commenti. Da qui, la diretta interessata ha deciso di rispondere svelando, appunto, quale sia il suo segreto. L’attrice ha replicato: “Ballo!”. Insomma, per tenersi in forma, la donna fa movimento e a quanto pare la danza le serve tantissimo.