Cecilia Rodriguez, il dettaglio sul parto imminente: cosa ha pubblicato sui social

Si avvicina il momento del parto per Cecilia Rodriguez che sui social ha condiviso alcuni scatti che hanno fatto insospettire i fan.

Dopo essere stata presente al pranzo di famiglia in occasione del compleanno di sua sorella Belen, Cecilia Rodriguez è tornata, giustamente, a pensare alle sue cose con particolare riferimento all’arrivo della sua prima figlia. Manca ormai davvero poco alla nascita della bambina e, dando uno sguardo ai social, il parto potrebbe davvero essere imminente.

Cecilia Rodriguez: la foto del pancione

Si sta avvicinando il momento del parto per Cecilia Rodriguez che in queste ore è stata piuttosto attiva sui social dando diversi segnali, anche contrastanti se vogliamo, in vista del fatidico momento. L’argentina, infatti, ha mostrato delle foto sia in un post che nelle sue stories che hanno messo in allerta in fan.

In primis Chechu ha condiviso una serie di foto partendo dalla prima, chiara e emblematica, che la vede protagonista in intimo e con il pancione bene in vista. La sorella di Belen è parsa assolutamente orgogliosa delle sue forme in dolce attesa e ha raccolto tantissimi commenti da parte dei fan.

Il dettaglio sul parto

Proprio gli utenti del web, però, sono stati attirati anche da un altro dettaglio. Anzi diversi. Chechu, nelle sue stories, ha fatto vedere alcuni oggetti per i neonati. Nello specifico, la Rodriguez ha fatto vedere una foto di uno stendino con alcuni panni stesi. Si tratta, in realtà, di vestiti dalle dimensioni piccole, adatte proprio per un bebè. Il colore rosa, poi, ha dato un chiaro segnale: il parto potrebbe essere imminente. Clara Isabel, questo il nome scelto da lei e Ignazio Moser, ormai è prossima ad arrivare e in famiglia tutti non vedono l’ora. Staremo a vedere quando sarà il momento giusto e soprattuto quando la coppia darà il lieto annuncio. L’attesa è tantissima…