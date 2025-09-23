Maria De Filippi da applausi: “Mi sembra assurdo”. Come ha cacciato il tronista

Subito un colpo di scena nella nuova edizione di Uomini e Donne con Maria De Filippi che ha “cacciato” elegantemente un tronista.

Le vicende relative all’edizione ormai conclusa di Temptation Island continuano a far parlare e coinvolgono anche Uomini e Donne. In particolare sta facendo discutere quanto accaduto durante l’ultima puntata mandata in onda con Maria De Filippi che ha “cacciato” il nuovo tronista, proveniente proprio dal reality per coppie.

Maria De Filippi “caccia” Rosario dal trono di Uomini e Donne

Esattamente come era stato anticipato dagli esperti di gossip nei giorni scorsi, pronti via e a Uomini e Donne c’è stato subito un colpo di scena. Infatti, Rosario, scelto come nuovo tronista dopo la sua esperienza a Temptation Island, nel giro di poche ore è subito stato “fatto fuori” dalla Queen di Mediaset, Maria De Filippi.

Nel corso della puntata trasmessa di UeD, infatti, è arrivata a centro studio Lucia che ha parlato della sua relazione controversa con Rosario che, a quanto pare, sarebbe andata avanti fino a pochi giorni prima quando il ragazzo era già seduto sul trono del programma. In questo senso la padrona di casa ha deciso di mandare via, almeno per il momento, il giovane. “Rosario sedersi sul trono mi sembra assurdo. Secondo me dovete chiarirvi voi. Poi ci sentiamo”, ha detto la Queen dando il benservito al giovane.

Le reazioni

La cacciata di Rosario, sebbene fosse stata anticipata dagli esperti che seguono il programma, ha fatto molto parlare il mondo del web che subito si è riversato per parlare e commentare. In particolare non sono mancati post contro l’ormai ex tronista che dopo poche ore ha perso subito il ruolo. Diversi sono stati i pareri di sostegno alla De Filippi che con polso deciso ha preso posizione non facendosi mettere i piedi in testa. A questo punto non resta che capire se per Rosario ci sarà, più avanti, una seconda possibilità o meno dopo aver chiarito con Lucia una volta per tutte.