“Sono tornata single”: Stefania Orlando a sorpresa in tv

Dopo un iniziale riavvicinamento con l’ex, Stefania Orlando è tornata ufficialmente single. La donna ha raccontato tutto in tv.

Qualche tempo fa era stata oggetto di critiche per le sue foto in costume. Adesso, invece, Stefania Orlando è tornata al centro delle notizie di cronaca rosa per via della sua relazione, nuovamente finita, con l’ex. La donna ha raccontato a La Volta Buona di essersi lasciata dopo un iniziale momento di riavvicinamento vissuto prima dell’estate.

Stefania Orlando: il ritorno di fiamma con l’ex

Solamente pochi mesi fa, prima dell’inizio dei mesi estivi, Stefania Orlando aveva raccontato anche in televisione delle novità in tema amore che l’avevano vista protagonista di un ritorno di fiamma con l’ex. La soubrette aveva svelato di essersi ritrovata con l’uomo e di aver intrapreso un percorso per provare a far funzionare le cose.

Stefania Orlando – www.donnaglamour.it

Nel mese di maggio tutto sembrava procedere al meglio con la Orlando che aveva più volte sottolineato di essere molto felice. Eppure, a quanto pare, le cose non sono andate come previsto: la donna, infatti, adessi è tornata single.

“Sono tornata single”

Intervenuta a La Volta Buona, nel salotto di Caterina Balivo, la Orlando ha raccontato che, per sfortuna, le cose con il suo ex non sono andate nel modo sperato: “Come è andata l’estate? Molto bene. Infatti sono tornata single (ride ndr)”, ha detto cercando di sdrammatizzare. “A parte gli scherzi, il nostro era un ritorno per non avere rimpianti. Anche per darsi una possibilità di vedere se una storia è realmente finita. E noi ci siamo resi conto che era davvero finita. Ci si è ripresentato davanti lo stesso quadro per il quale ci eravamo lasciati prima. E quindi, evidentemente, non c’era niente da fare. Ora sono molto serena proprio per questo motivo”, ha aggiunto la donna con grande razionalità.