Francesca Senette diventa modella e sfila alla Fashion Week: “Sono pronta”

L’ex nota giornalista Francesca Senette è diventata modella in occasione di una sfilata organizzata a margine della Fashion Week a Milano.

Era tornata in tv per raccontare, tra le varie cose, anche gli ultimi incontri avuti con Emilio Fede. Adesso Francesca Senette è tornata protagonista per ragioni ben diverse. L’ex giornalista del Tg4, infatti, via social ha raccontato la sua prima esperienza da modella che l’ha vista prendere parte sulla passerella di un evento organizzato a margine della Milano Fashion Week.

Francesca Senette diventa modella

Attraverso una serie di stories su Instagram, Francesca Senette è tornata a farsi vedere dai propri seguaci raccontando un’esperienza unica che stava per vivere: quella da modella. La donna ha spiegato di essere pronta a sfilare per Martino Midali al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

“Dopo la lezione di yoga che è finita da 4 minuti, vado a sfilare. Per la prima volta nella vita vado a una sfilata, ma sarò tra quelle che mettono i vestiti. E’ molto divertente!”, ha detto la Senette in alcune stories social. “Anzi, è la seconda volta, la prima era successo a una sfilata di giornaliste, stavolta per un brand”, ha aggiunto.

Il commento all’esperienza

Nel suo racconto non è mancata anche la fase della sfilata in sé che, evidentemente, è stata immortalata da qualche amico o collaboratore. Successivamente, è stata poi sua premura raccontare a tutti i fan l’esperienza vissuta. “Devo dire che è stato super divertente e non sono neanche caduta, la prima uscita anche lunga…”, ha dichiarato la ex giornalista del Tg4. “Ora ho questo meraviglioso make up che mi terrò tutto il giorno. Stasera devo andare a un opening e non avrò necessità di truccarmi, sono già pronta”, ha scherzato la donna evidentemente molto soddisfatta di quanto vissuto.