Belen non bada a spese: ecco il maxi regalo che si è fatta. Cifra assurda

In occasione del suo compleanno, Belen Rodriguez ha deciso di farsi un super regalo preziosissimo. Ecco le foto e tutti i dettagli sul costo.

Belen Rodriguez continua a sorprendere i suoi fan con stile e raffinatezza. Nei giorni scorsi la showgirl argentina ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono mentre sfoggia un nuovo accessorio di lusso, un regalo che ha deciso di farsi per il suo compleanno, trascorso con una festa in famiglia molto dolce. Ma cosa si è regalata l’argentina? Una borsa griffata dal costo super…

Belen e il regalo di compleanno

Al netto della festa per i suoi 41 anni molto sobria, Belen Rodriguez non poteva farsi mancare quel guizzo speciale a livello di glamour. L’argentina, infatti, in occasione del suo compleanno, ha optato per regalarsi un oggetto decisamente prezioso. Si tratta di una borsa firmata T

he Row, marchio fondato dalle gemelle Olsen e amatissimo dalle celebrity per l’eleganza minimal e senza tempo delle sue creazioni.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La Rodriguez, sempre attenta alle tendenze e alle firme più prestigiose, lo ha sfoggiato in diverse foto su Instagram e ha persino risposto ad alcune fan che le avevano chiesto, appunto, la marca dell’oggetto e quando l’avesse acquistata.

I dettagli sulla borsa e il costo

La Rodriguez ha spiegato di essersi concessa questo regalo personale rispondendo a una fan che le chiedeva maggiori dettagli sul modello. Con la sua solita schiettezza, Belen ha rivelato il brand e non ha nascosto, di conseguenza, che l’acquisto abbia richiesto un investimento importante. La borsa, infatti, pare abbia un prezzo che supera i 4.000 euro. Una cifra che la colloca tra gli accessori più esclusivi e desiderati del momento.

Il modello scelto da Belen sembra essere realizzato in un elegante suede color cioccolato, con linee pulite e una struttura capiente, perfetta per accompagnarla nei suoi spostamenti tra lavoro e vita privata. In alcuni scatti nelle sue stories su Instagram, la donna l’ha abbinata ad un look total black e a un cappotto in pelle. La borsa, ma in generale tutto l’insieme, ha immediatamente catturato l’attenzione dei follower, diventando protagonista, come detto, di commenti e richieste di informazioni.