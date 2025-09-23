Taylor Mega scoppia in lacrime: “Ho iniziato la terapia”

Sui social, Taylor Mega ha deciso di raccontare una situazione controversa che le sta complicando, e non poco, la vita e la salute.

Aveva raccontato da poco alcuni suoi problemi relativi agli attacchi di panico che la colpiscono di mattina. Adesso, Taylor Mega ha svelato delle novità sempre dal punto di vista della salute. La ragazza, tramite un filmato sui social, si è anche commossa nel rivelare una condizione complessa che la riguarda e che la sta portando a dover intervenire con una terapia.

Taylor Mega: il ciclo e le problematiche

Tramite un video condiviso sui social, Taylor Mega ha raccontato una problematica personale che sta affrontando. Un qualcosa che la donna ha voluto condividere con i suoi fan anche per “essere d’aiuto a chi sta passando lo stesso”. L’influencer ha esordito: “Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale“.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

La Mega ha raccontato con dei dettagli alcune situazioni vissute come il ciclo mestruale anche 2-3 volte al mese con ingenti perdite di sangue che la obbligavano a doversi fermare sul lavoro e altre vidende delicate conseguenti al flusso continuo. A quel punto, facendo un giro di esperti ginecologi, ecco la scoperta: “[…] Tutti mi dicono la stessa cosa: ho un endometrio troppo sottile e quindi non posso avere figli. In quel momento mi viene la fomo di dover fare figli, non giudicatemi per questo, ero confusa. Mi sentivo di essere arrivata a fine corsa”.

La terapia per gli ovuli

Da qui la Mega ha spiegato di aver provato a ragionare ma di essere stata presa dal desiderio di avere una cosa (i figli appunto) e che dopo aver trovato la persona che lei pensava essere quella giusta abbia deciso di ricorrere ad una terapia per la fertilità. Questa, però, l’ha portata ad avere ulteriori problematiche con la formazione di una cisti.

Da qui si sono resi necessari altri controlli che hanno portato la ragazza a fare i conti con la realtà: “La ginecologa mi ha avvisato per fare assolutamente adesso il congelamento degli ovuli, altrimenti è probabile che in futuro non possa neanche più farlo. In questo momento sono molto stressata, avevo anche preso in considerazione la possibilità di non farla”.

A questo punto, con forte commozione, la donna ha aggiunto: “Ho pensato che me ne sarei potuta pentire e quindi ho iniziato a fare la terapia per il congelamento degli ovuli”.