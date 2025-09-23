Carlo Conti allo scoperto: svelato come ha scelto il cast di Tale e Quale Show

In vista dell’inizio di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha raccontato il perché della scelta dei concorrenti di questa edizione del suo programma.

Solamente pochi giorni fa aveva fatto parlare una frecciatina ricevuta da Carlo Conti da parte di Loretta Goggi. Adesso, invece, il conduttore è stato protagonista di una bella intervista al settimanale Chi in vista della parte di una nuova edizione di Tale e Quale Show dove ci si aspetta tantissimo divertimento ma anche grande talento. Il presentatore ha fatto il punto sul cast di quest’anno fornendo alcuni spunti interessanti.

Carlo Conti pronto con Tale e Quale Show

Manca davvero pochissimo al ritorno di uno dei programmi più attesi della stagione autunnale della tv: Tale e Quale Show. Tutto è pronto per la trasmissione condotta da Carlo Conti che partirà venerdì 26 settembre e che come ogni anno si annuncia scoppiettante e ricca di sorprese, non solo a livello canoro e in generale artistico, ma anche a livello di divertimento e simpatia.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Conti ha optato per una serie di concorrenti con caratteristiche variegate e in questo senso, parlando a Chi, ha voluto sottolineare il perché delle sue decisioni in merito ad alcuni componenti del cast. Non sono mancati anche riferimento al passato.

Come ha scelto il cast di questa edizione

Nel corso dell’intervista a Chi, Conti ha spiegato come da sempre negli anni il suo intento sia stata comporre un gruppo di concorrenti variegato con qualche tocco di “gossip”. “È successo con Pierpaolo Pretelli, e ne sono contento. È successo con Filippo Bisciglia, che ha preso molto sul serio questo impegno e ci teneva a vincere. Anche in questa nuova edizione, che parte il 26 settembre, abbiamo concorrenti come Antonella Fiordelisi e le Donatella, che vedo spesso sulle riviste (di gossip ndr), e poi anche Pamela Petrarolo e Peppe Quintale, che hanno storie interessanti”, ha spiegato il presentatore. “A Tale e quale, sempre con il sorriso, si scoprono doti e velleità che, magari, non si conoscevano”.