“Ora basta, ha fatto il suo tempo”: Gemma nel mirino degli haters

Una nuova conoscenza a Uomini e Donne per Gemma Galgani finita, però, nel mirino di Tina Cipollari e di qualche haters.

Le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, specie per quanto riguarda il trono over, hanno subito visto una sfida frizzante tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Proprio la dama torinese è stata al centro dello studio nella recente puntata andata in onda su Canale 5 per via della sua conoscenza con il cavaliere Pasquale. Qualcosa, però, non sembra aver convinto il pubblico da casa e dei social.

Uomini e Donne: Gemma vuole conoscere Pasquale

Le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne hanno visto Gemma Galgani di nuovo protagonista. La dama del trono over ha intenzione di conoscere alcuni cavalieri e in questo senso, al centro dello studio, nel corso della recente messa in onda, ecco la volontà espressa di proseguire con Pasquale.

I due si stanno frequentando e conoscendo e sembra che Gemma sia molto interessata all’uomo. “Voglio continuare la conoscenza”, ha detto subito la Galgani trovando, a sua volta, l’approvazione del diretto interessato. La situazione, però, non sembra aver convinto tutti…

Le reazioni in studio e sui social

Davanti alla decisione dei due protagonisti del trono over di continuare la conoscenza, infatti, Tina Cipollari ha espresso dei dubbi: “Io sarò qua il giorno che deciderai di interrompere”, ha detto. “Saranno pochi giorni, io sarò qua”, ha detto ancora la donna convinta che questa frequentazione non possa avere vita lunga.

Allo stesso modo, anche sui social in tanti hanno discusso dell’ennesima conoscenza portata avanti dalla Galgani. Gemma è finita nel mirino di diversi haters che si sono stufati di vederla nella trasmissione: “Ma dai, saranno 15-16 anni che sta lì”, “Ora direi anche basta, ha fatto il suo tempo nel programma“, ha commentato qualche altro. Staremo a vedere se la dama torinese, questa volta, stupirà tutti e troverà l’amore con cui lasciare davvero il dating show di Canale 5.