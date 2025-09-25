Sophie Codegoni, incidente alla Fashion Week: “Piena di lividi”, cosa è successo

Anche Sophie Codegoni impegnata agli eventi organizzati a Milano per la Fashion Week ma non mancano gli imprevisti. Il racconto.

Solamente pochi giorni fa si era confessata a livello molto intimo in merito ad alcuni ritocchi fatti da più giovane. Adesso, Sophie Codegoni è tornata protagonista per un imprevisto avvenuto a margine dei vari eventi che stanno caratterizzando la Milano Fashion Week. La ragazza ha raccontato di essersi fatta male con un piccolo incidente…

Sophie Codegoni: incidente alla Fashion Week

Attraverso una serie di stories su Instagram, Sophie Codegoni ha voluto raccontare una piccola disavventura che le è capitata in queste ore. A margine della Milano Fashion Week, prima di un evento organizzato al quale la donna doveva prendere parte, ecco l’imprevisto con alcune conseguenze abbastanza impattanti.



“Mi sono fatta molto male, sono piena di lividi“, ha raccontato la bella Sophie ai fan spiegando subito cosa le fosse capitato. “Mi sono spaccata mezza gamba, ho tutta la gamba sinistra dolorante”, ha aggiunto sottolineando come, mentre stava girando un video per una pubblicità prima di una sfilata si sia trovata a cadere per strada davanti a tutti i passanti del capoluogo meneghino.

Le cause della caduta

La Codegoni ha quindi aggiunto: “Pioveva tantissimo vi giuro, sono caduta in mezzo alla strada e sono rimasta per terra, non riuscivo ad alzarmi”. Al netto di quanto accaduto e delle conseguenze comunque importanti, la bella Sophie ha ironizzato: “Meno male che non ho picchiato la testa, avevo un tacco 17 quindi la stabilità non era il massimo, poi pure la pioggia… volevo sparire dalla vergogna“. Sicuramente per la ragazza un incidente anche un pizzico imbarazzante ma che, va detto, può davvero capitare a tutti. Siamo sicuri che il piccolo guaio contribuirà a far sorridere i suoi fan e a renderla ancora più popolare sul web.