“Una schifezza ignobile”: Antonella Elia esplode in diretta

Antonella Elia ha deciso di prendere le difese della finalista di Miss Italia, Fanny Tardioli, finita nel mirino di haters razzisti sui social.

In attesa di conoscere novità sul suo matrimonio, Antonella Elia è intervenuta in diretta tv a ‘La Volta Buona’ per commentare uno spiacevole episodio di razzismo ai danni di Fanny Tardioli, finalista di Miss Italia, presa di mira dagli haters social e da razzisti. La Elia non ha resistito e ha detto la sua in modo molto duro (e avendo pienamente ragione).

Fanny, il razzismo dopo Miss Italia

“Sono nata a Spoleto, in Umbria, fino a prova contraria è Italia. Mio padre è di Campellino, umbro doc”. Non sarebbe servita questa precisazione ma la finalista di Miss Italia, Fanny Tardioli, l’ha comunque fatta andando a descrivere, nel corso della recente puntata de ‘La Volta Buona’, i terribili commenti razzisti ricevuti sui social da parte degli haters.

Antonella Elia – www.donnaglamour.it

La ragazza ha spiegato di non aver mai subito qualcosa di simile e di essere rimasta particolarmente colpita dall’accaduto: “Sono sempre cresciuta con la cosa che le opinioni che io non conosco e che non mi conoscono mi scivolano addosso. Leggere i commenti di persone adulte, che dovrebbero essere coloro che ci insegnano a non giudicare il prossimo, vedere che loro che dovrebbero essere coloro che dovrebbero insegnarci questa cosa ovviamente mi arreca un certo dispiacere“.

Lo sfogo di Antonella Elia

Sentendo tali parole, Antonella Elia, anche lei presente in trasmissione, ha voluto prendere le difese della ragazza con uno sfogo molto duro: “Il razzismo è una schifezza ignobile, per dimostrare la vostra pochezza, la vostra nullità”, ha tuonato la donna. “Non siete nemmeno animali, perché gli animali hanno una loro sensibilità, voi fate schifo. Ma come si fa ad insultare una ragazza? Siete una schifezza”, ha concluso la donna strappando l’applauso del pubblico.