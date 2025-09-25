Costantino Vitagliano: “Faccio 8 iniezioni al mese, la mia vita è cambiata”

Il racconto di Costantino Vitagliano che da diverso tempo, ormai, sta combattendo contro una malattia autoimmune che gli ha cambiato la vita.

Solamente pochi giorni fa aveva fornito dettagli piuttosto espliciti sulla sua malattia e il momento buio vissuto. Ora, Costantino Vitagliano è intervenuto a ‘La Volta Buona’ per parlare delle iniezioni che è costretto a farsi settimanalmente e mensilmente ma anche del forte dimagrimento subito negli ultimi tempi, proprio a causa di questa patologia autoimmune che lo ha colpito.

Costantino Vitagliano: le cure vanno avanti

Nel salotto di Caterina Balivo de ‘La Volta Buona’, Costantino ha spiegato: “Io ho una malattia che dovrò curare per tutta la vita. Dovrò curare sempre. Ci sono novità positive, sì. Ho tolto un cortisone, ne prendevo un grammo al giorno che mi dava tanti scompensi. Mi dava l’acne che non avevo neppure da giovane. Ma tante altre situazioni, stati d’animo: mi cambiava l’umore”.

Spiegando la sua situazione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto ancora: “Io faccio ora delle iniezioni. Ne faccio 8 al mese. Grazie al San Raffaele che mi passa le cure con le cellule staminali. Io nella ricerca credo molto, sono contento che ci sia perché mi sta migliorando il modo di vivere”.

Il dimagrimento e il fisico cambiato

Proprio sul nuovo modo di vivere, Vitagliano ha aggiunto in trasmissione: “Io vedevo nero. Quando mi sono ammalato vedevo davvero tutto nero. Più nero di così non lo potevo vedere. Ho perso tanti chili, quasi una trentina. Erano tutti muscoli, il mio corpo è cambiato. Sono tornato a casa dopo 40 giorni di ospedale e non ero più io. Mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Io ho iniziato da piccolo a fare palestra e il corpo ha memoria, è come andare in bicicletta”, ha aggiunto l’uomo.