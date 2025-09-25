“Io non mi sono rifatta niente”: Jessica Morlacchi gelata in diretta tv

Curioso siparietto in diretta a ‘La Volta Buona’ con Jessica Morlacchi chiamata in causa da sua madre in collegamento con la Balivo.

Ha da poco raccontato di dormire, molto spesso, ancora con sua madre. E a conferma di un rapporto veramente magico tra Jessica Morlacchi e la mamma c’è stato un ulteriore momento vissuto in queste ore a ‘La Volta Buona’, in diretta su Rai 1 con Caterina Balivo. La madre della vincitrice dell’ultimo GF Vip ha lasciato tutti di sasso parlando di ritocchini.

Jessica Morlacchi e la chirurgia estetica

In diverse occasioni, Jessica Morlacchi aveva raccontato di essere intervenuta su più fronti a livello estetico. La donna ha ribadito anche a ‘La Volta Buona’ di aver effettuato alcune operazioni di chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. Questo l’ha portata a piacersi sicuramente di più e a potersi meglio apprezzare.

Jessica Morlacchi – www.donnaglamour.it

Con tanta ironia, la Morlacchi aveva spiegato proprio nel salotto di Rai 1 con la Balivo: “Viva il mio chirurgo”, le sue parole. “Ero praticamente mio padre con i capelli lunghi. Meno male che mi sono sistemata denti e naso“.

La battuta della madre in tv

Proprio nell’ottica dei ritocchi, nel corso dell’ultima puntata de ‘La Volta Buona‘, la madre della Morlacchi, in collegamento, ha lasciato tutti di sasso con una battuta che ha “gelato” (si fa per dire) anche sua figlia. “Mi sono data una sistemata ai capelli, per venire in tv”, ha detto la donna dopo che la figlia, presente in studio, aveva notato qualcosa di diverso nel suo aspetto. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è la frase successiva: “Almeno i capelli… io non mi sono rifatta nulla. Almeno i capelli…”. Una simpatica gag che ha lasciato la Morlacchi di stucco tra le risate dei presenti e dei telespettatori che sono rimasti divertiti dall’episodio in diretta.