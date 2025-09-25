Musica in lutto: è morto improvvisamente Massimo Pacciani, storico batterista che ha lavorato anche con Laura Pausini.

Dopo la morte del noto fondatore della storica band, ecco la musica dover fare i conti con un’altra importante perdita. In queste ore è morto Massimo Pacciani, importante batterista e percussionista, riconosciuto tra i migliori in Italia nel genere pop. Nel corso degli anni aveva collaborato con i più grandi big italiani del settore, compresa Laura Pausini che ha voluto omaggiarlo con grande emozione.

Morto Massimo Pacciani

Sono ore di grande tristezza per il mondo della musica dopo la notizia della morte di Massimo Pacciani. L’uomo, famoso batterista e percussionista, nonché un abilissimo musicista con doti innate in studio di registrazione. Proprio questa sua abilità lo aveva portato, nel corso degli anni, a collaborare con alcuni dei più grandi autori italiani del settore.

Tra i vari cantanti con cui Pacciani aveva lavorato, anche Laura Pausini così come Raf, Irene Grandi, Fiorello, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Paolo Vallesi e Ivana Spagna. Al momento non sono state rese note altre informazioni sul decesso dell’uomo ma secondo le prime indiscrezioni pare che la sua scomparsa sia avvenuta improvvisamente.

L’addio di Laura Pausini

Proprio Laura Pausini, via social, tramite una storia su Instagram ripresa in queste ore da una pagina di fan dell’artista, ha voluto omaggiare Pacciani dedicandogli un sentito saluto. “Massimo, sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa… Riposa in pace”, ha scritto la Pausini accompagnando il tutto con il brano ‘Un’emergenza d’amore’ in sottofondo, opera alla quale aveva lavorato insieme al compianto Pacciani. Il ricordo della cantante ha, in un certo senso, confermato il fatto che l’uomo sia deceduto in modo improvviso in circostanze ancora non chiare ai più.