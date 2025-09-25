Pronta a mettersi in gioco a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è uscita allo scoperto sull’esperienza e sulle voci sul suo maxi cachet.

Una “brutta storia” dal passato l’ha vista coinvolta nelle scorse ore, ma Barbara D’Urso sta guardando avanti e nel suo imminente futuro c’è Ballando con le Stelle. Carmelita, infatti, sarà assoluta protagonista dello show di Rai 1 e a margine della conferenza stampa di presentazione del programma in partenza sabato 27 settembre 2025 ha voluto rispondere a tante curiosità. Anche sul presunto maxi cachet.

Barbara D’Urso: la scelta di Ballando con le Stelle

A margine della conferenza stampa di presentazione di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è intervenuta a rispondere alle domande dei giornalisti. Sull’esperienza nello show di Rai 1, Carmelita ha subito precisato che per lei non si tratti assolutamente di un ripiego. Anzi. “La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua“.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

E sulle sue intenzioni: “Ho voglia di giocare e divertirmi ma al momento sono atterrita. Tutti pensano che io sappia ballare, anche Pasquale La Rocca, ma quando ho fatto la prima lezione mi ha dato ragione. Psicologicamente è stata una scelta difficile da prendere, ma sono felice di averla presa. E l’ho fatto per vari motivi, uno di questi è ripartire”, ha spiegato la donna.

Il maxi cachet: tutta la verità

Non sono mancati anche alcuni passaggi più frizzanti. In particolare la D’Urso ha voluto vuotare il sacco in merito al suo cachet che, secondo alcuni, si sarebbe aggirato alla super cifra compresa tra i 50 e i 70mila euro. “Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. Questo è molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti gli altri, il cachet che mi è stato proposto. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi”, ha precisato Carmelita.