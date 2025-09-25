Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, tutto deciso: arriva l’annuncio

Le voci erano insistenti e ora c’è anche l’ufficialità: Belen Rodriguez sbarca a Ballando con le Stelle. Le parole di Milly Carlucci.

Sempre al centro dell’attenzione Belen Rodriguez. Dopo la paparazzata con annessa sfuriata delle scorse ore, ecco l’argentina protagonista, questa volta per ragioni diverse. La showgirl, infatti, è stata annunciata nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci che a margine della conferenza stampa di presentazione del programma ha confermato tutto in modo ufficiale.

Belen a Ballando: l’annuncio

I rumors e le indiscrezioni erano tante e nel corso dei mesi su Belen Rodriguez si è detto tanto anche in ottica Ballando con le Stelle. Adesso è arrivata l’ufficialità: l’argentina sarà presente nell’edizione in partenza sabato 27 settembre 2025. A renderlo noto è stata Milly Carlucci nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Intervenuta nel confronto con i giornalisti, la padrona di casa del programma di Rai 1 ha ufficializzato che la Rodriguez prenderà parte all’edizione di Ballando come ballerina per una notte. “Sì. Sarà ballerina per una notte“, ha confermato la conduttrice parlando dell’argentina che, dunque, dopo diverso tempo tornerà in una trasmissione Rai.

Il ritorno in Rai: i dettagli

Da quanto si apprende, il ritorno di Belen in un programma Rai si verificherà sabato 4 ottobre. La puntata, per ovvie ragioni, sarà attesissima con l’argentina che mancava all’appello nella tv di Stato da ormai tanto tempo. Non solo. Per la Rodriguez ci sarà poi una conferma, in un certo senso. La showgirl, infatti, avrà un programma tutto suo su Radio 2, dal nome “Matti da legare”, contenitore del pomeriggio all’insegna del divertimento che vedrà coinvolti anche Barty Colucci, Mario Benedetto e Vincenzo De Lucia. A questo punto non resta che attendere per vedere quali sorprese l’argentina riserverà a tutto il pubblico. Non mancheranno sicuramente momenti succulenti…