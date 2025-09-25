Belen perde la pazienza in strada con Luna Marì: “State lontani dalla mia bambina”, lo scontro con i paparazzi.

Belen Rodriguez è stata ancora una volta protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La showgirl argentina, da sempre al centro del gossip, stavolta è stata protagonista di una lite furiosa in piena strada, mentre era insieme alla figlia Luna Marì. Le immagini pubblicate da Oggi hanno documentato la scena, che ha suscitato reazioni contrastanti. Scopriamo che cosa è successo e cosa ha scatenato l’ira della conduttrice televisiva.

La lite in strada a Milano

Secondo quanto riportato, tutto è accaduto a Milano, in zona Garibaldi, dove Belen aveva appena accompagnato la figlia a fare merenda dopo la scuola.

I paparazzi, appostati fuori da un locale, hanno cominciato a scattare foto. È stato a quel punto che la conduttrice non è più riuscita a trattenere la rabbia. “Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina!” avrebbe urlato tenendo la piccola Luna Marì per mano. Le immagini diffuse dalla rivista mostrano chiaramente il volto teso della showgirl, che non ha nascosto la sua insofferenza nei confronti dei fotografi.

Belén Rodríguez – www.donnaglamour.it

Belen non ha mai nascosto il suo fastidio verso i paparazzi. Negli anni il rapporto con i fotografi è migliorato solo in parte, ma episodi come questo confermano che la tensione resta alta. Stavolta, però, al centro della sua reazione c’era soprattutto la volontà di proteggere la figlia, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese.

I precedenti e le polemiche recenti

Non è la prima volta che Belen finisce al centro di liti pubbliche. Solo pochi mesi fa aveva avuto un acceso scontro in Sardegna con un dipendente di un distributore di benzina, che l’aveva rimproverata per aver spostato un birillo con l’auto.

“Mi stai sul ca**o“, aveva urlato la conduttrice in risposta. Un altro episodio si era verificato a Porto Cervo, quando, infastidita da un gruppo di ragazzi che la riprendevano mentre ballava, aveva perso le staffe anche lì.