“Diventa come una gabbia”: Simona Ventura torna al GF e rompe il silenzio sullo stalker

Simona Ventura racconta la nuova sfida al GF e la denuncia allo stalker dopo tre anni di minacce: “La paura ci aveva bloccati”.

Simona Ventura si prepara a una nuova sfida professionale e personale. La conduttrice, simbolo della televisione italiana, torna al timone del Grande Fratello con l’entusiasmo di chi ha ancora molto da raccontare e da dare al pubblico. Allo stesso tempo, ha trovato la forza di affrontare un capitolo doloroso della sua vita privata, denunciando insieme al marito Giovanni Terzi lo stalker che li ha minacciati per oltre tre anni. Nell’intervista al Corriere della Sera, la Ventura si racconta con sincerità, tra ricordi, paure e la voglia di guardare al futuro con rinnovata serenità.

Il Grande Fratello come un nuovo Sanremo

Per Simona Ventura, la 25esima edizione del Grande Fratello rappresenta una vera rinascita professionale.

“Questo programma è come il mio Sanremo 2004” ha dichiarato, ricordando l’esperienza difficile ma memorabile di quel Festival che ancora oggi il pubblico porta nel cuore. Anche questa volta, la conduttrice sottolinea la scelta di un cast particolare, formato da persone comuni con storie autentiche e lontane dalle luci della ribalta.

“Li definisco salmoni controcorrente” ha spiegato, “perché sono persone che non hanno seguito la via più facile e che hanno scelto di raccontarsi senza maschere“. Una sfida che lei stessa considera impegnativa ma ricca di potenzialità, capace di restituire al reality la freschezza degli inizi.

La denuncia dopo anni di paura

Accanto alla carriera, Simona Ventura ha affrontato momenti difficili nella vita privata insieme a Giovanni Terzi. Per oltre tre anni, entrambi sono stati perseguitati da uno stalker che li ha minacciati di morte.

“La paura ti paralizza, ti fa credere che sia meglio restare in silenzio” ha raccontato, spiegando perché la denuncia sia arrivata solo dopo tanto tempo. “Ma è proprio quella paura che diventa una gabbia. Noi vogliamo dire a chi vive lo stesso incubo di non sentirsi solo e di trovare il coraggio di denunciare“.