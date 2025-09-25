Rihanna è diventata mamma per la terza volta: svelato la prima foto e il nome della bambina nata il 13 settembre.

Rihanna è diventata mamma per la terza volta, coronando un momento atteso con trepidazione dai suoi fan. La popstar di Umbrella e il compagno ASAP Rocky hanno accolto la nascita della loro prima figlia femmina, condividendo la gioia con il mondo attraverso uno scatto che ha fatto il giro del web. Ma scopriamo quando è nata e quale nome hanno scelto per lei i genitori.

Rihanna e ASAP Rocky presentano Rocki Irish

La bambina, nata il 13 settembre 2025, è stata chiamata Rocki Irish, un nome che conferma la tradizione di famiglia di scegliere appellativi che iniziano con la lettera R. Dopo i due maschietti RZA Athelston e Riot Rose, l’arrivo della piccola ha portato un’ondata di entusiasmo tra i fan.

Il grande annuncio è arrivato sui social con due immagini che hanno subito conquistato il pubblico.

Nella prima, Rihanna stringe la neonata in un tenero abbraccio, avvolta in toni rosa delicati; nella seconda, spiccano due minuscoli guantini da pugile color cipria, simbolo di forza e dolcezza insieme. Un dettaglio che racchiude l’essenza della popstar: femminilità potente e capace di ispirare.

La scelta del nome e la tradizione di famiglia

Durante la gravidanza, Rihanna aveva mantenuto il massimo riserbo sul sesso del bebè, trasformando ogni apparizione pubblica in un evento di stile. Al Met Gala 2025, con uno degli outfit premaman più fotografati di sempre, aveva confermato di voler vivere questo momento con la stessa eleganza che da sempre la contraddistingue.

La scelta del nome, tuttavia, non era mai stata un mistero. “Non ti dico se sarà un maschio o una femmina… ma sicuramente il suo nome inizierà per R. È una tradizione ormai. Non litighiamo mai per il nome, è l’unica cosa su cui io e Rocky siamo sempre d’accordo” aveva scherzato in passato Rihanna.