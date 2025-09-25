Stefano De Martino rapinato a Milano con il trucco dello specchietto, minacciato dai ladri: “Ti sparo”, il racconto.

Il volto di Affari Tuoi, Stefano De Martino, sta vivendo settimane tutt’altro che serene. Tra questioni personali, sfide professionali e, soprattutto, una rapina che lo ha visto vittima a Milano, l’ex ballerino di Amici ha dovuto fare i conti con un episodio traumatico che ha attirato l’attenzione di fan e media. Dopo il furto dei video privati, ora la nuova disavventura sta mettendo a dura prova la pazienza del conduttore televisivo. Scopriamo che cosa sta succedendo.

La rapina a Milano

L’episodio è avvenuto in zona Bocconi, a Milano, dove due uomini in scooter hanno messo in atto il cosiddetto “trucchetto dello specchietto” ai danni del suv Mercedes di Stefano De Martino.

Con un urto intenzionale al retrovisore, i malviventi hanno attirato l’attenzione del conduttore, che si è chinato per sistemarlo. In quel momento, un complice lo ha raggiunto e gli ha strappato dal polso l’orologio di lusso dal valore di circa 40.000 euro.

De Martino ha tentato di opporsi, ma i ladri lo hanno minacciato con parole agghiaccianti: “Lasciami o ti sparo“. Comprensibilmente scosso e furioso, il conduttore si è subito recato in questura, dove è stato accolto da un funzionario in borghese e trattenuto per circa un’ora per formalizzare la denuncia. Successivamente, è rientrato nella sua abitazione in zona Sempione, a Milano, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Un momento delicato per Stefano De Martino

Il settimanale Oggi ha titolato “De Martino, il momento è nero“, che rivela come il conduttore stia affrontando una fase complessa non solo per la rapina subita. Sul fronte sentimentale, la relazione con Caroline Tronelli, giovane napoletana di 22 anni, sembra non essere del tutto priva di scossoni: i due sono stati paparazzati durante una lite in un ristorante romano, tra indiscrezioni che parlano ancora di un’ombra chiamata Belen.

Anche sul piano professionale la situazione non è semplice. Nonostante gli ottimi ascolti di Affari Tuoi, i numeri registrati sono inferiori rispetto allo scorso anno, complice la concorrenza della rinnovata Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti