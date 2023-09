A distanza di circa un mese dall’arrivo del bambino, arrivano nuovi dettagli sul bebè di Rihanna e Asap Rocky. Il nome e non solo…

Non aveva voluto condividere alcun tipo di dettaglio sulla nascita del suo secondo figlio Rihanna. Adesso, invece, ecco arrivare diverse notizie a proposito del bebè nato ad agosto dalla cantante e Asap Rocky. A riportare il nome e molte altre curiosità è il sito americano The Blast, che sarebbe entrato in possesso del certificato di nascita.

Rihanna, il nome del secondo figlio

Rihanna e A$AP Rocky Met Gala 2023

La seconda gravidanza di Rihanna era venuta a galla in modo assolutamente spettacolare. La cantante, infatti, aveva annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta sul palco del Superbowl mostrando per la prima volta il pancione.

Esattamente come accaduto per il primogenito, avuto sempre con il rapper e nato il 13 maggio 2022, i genitori non avevano divulgato notizie.

Adesso, però, dopo RZA Athelston Mayers, ecco arrivare anche Riot Rose Mayers. Questo il nome che i due volti noti della musica avrebbero dato al piccolo secondogenito.

Si tratta di una scelta non casuale e che potrebbe essere un riferimento alla recente canzone che il rapper ha pubblicato a inizio anno insieme a Pharrell Williams.

Grazie alle informazioni di The Blast e del certificato di nascita, poi, è stato possibile conoscere altri dettagli. Il bambino sarebbe venuto al mondo il 1 agosto, alle ore 7.41, presso il Cedar Sinai Hospital di Los Angeles.

Al momento, però, va ancora ribadito che i diretti interessati non hanno confermato nulla riguardo queste notizie anche se la fonte sembra essere piuttosto sicura. Staremo a vedere se e quando i due cantanti usciranno allo scoperto, magari con una bellissima foto di famiglia.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della cantante quando era ancora in dolce attesa: