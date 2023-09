Tutto è pronto per le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Per l’evento, gli invitati dovranno seguire delle regole molto rigide.

Una giornata felicissima ma anche super blindata. Sono queste le sensazioni per quello che sarà il matrimonio di Francesca Ferragni, sorella di Chiara, e Riccardo Nicoletti. La coppia dirà il fatidico “sì” sabato 9 settembre e per l’occasione pare proprio che tutto sia stato organizzato nel dettaglio. Anche le rigide regole che gli invitati dovranno seguire e per le quali, pare, abbiano anche firmato un documento…

Francesca Ferragni, le regole per il suo matrimonio

Francesca Ferragni

Le nozze della Ferragni e di Nicoletti sono tanto attese. La location scelta è quella del Castello di Rivalta, antica fortezza sul fiume di Trebbia. Dopo la cerimonia, i due proseguiranno i festeggiamenti con un bellissimo ricevimento presso il castello di Gazzola, un borgo sui colli in provincia di Piacenza.

Saranno presenti tutti i parenti e gli amici più cari e non mancheranno, ovviamente, anche le sorelle della sposa, Chiara e Valentina che saranno le damigelle.

Ma la curiosità che arriva in queste ore, sebbene non sia ancora confermata, è relativa agli invitati e alle regole rigide che dovrebbero seguire.

All’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, è giunta una particolare segnalazione: “Ciao Deia, sabato si sposa Francesca Ferragni al Castello di Rivalta. Ha già fatto firmare i documenti per la non divulgazione di foto e video. In più hanno fatto oscurare le finestre e gli invitati al matrimonio avranno un bollino sulla mano. Tutto top secret, insomma. Ho sentito persone lamentarsi”.

Non è dato sapere chi sia la persona che ha mandato tale segnalazione, e neppure se quanto dice corrisponda al vero. Ad ogni modo, nella giornata di sabato si capirà qualcosa di più.

Di seguito anche un post Instagram dei futuri sposi: