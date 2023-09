Dopo il lutto subito ad inizio estate, Stefania Orlando commuove tutti e compie un gesto davvero speciale. Il post sui social.

Era l’inizio di giugno quando Stefania Orlando aveva annunciato una durissima perdita. La showgirl aveva subito un terribile lutto: la morte della sua cagnolina Margot. All’epoca, il noto volto della tv si era lasciato andare ad un lungo messaggio. Ora, a distanza di qualche tempo, ecco anche il gesto davvero bello che ha commosso tutto il web.

Stefania Orlando ricorda la sua Margot

Stefania Orlando

“Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. (…) Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”.

Erano state queste le parole della Orlando quando aveva annunciato la triste notizie della morte della sua cagnolina. Adesso, a distanza di alcuni mesi, ecco il gesto che la unirà per sempre alla sua amica a quattro zampe.

La donna, infatti, ha deciso di farsi fare un tatuaggio con il nome della compianta cagnolina. Nulla di complicato, anzi. La scritta “Margot” è solamente accompagnata da un piccolo cuore. Un pensiero davvero molto bello che la stessa showgirl ha accompagnato con una didasclia sui social: “Sulla mia pelle il mio amore infinito per te”.

Di seguito anche il video pubblicato in un post dalla donna su Instagram che riprende i momenti in cui è avvenuta l’opera sul suo corpo: