La cantante si ferma e annulla le date del tour per problemi di salute. Sui social le parole di Francesca Michielin ai fan.

Sperava di poter superare in maniera più agevole i problemi di salute di cui aveva parlato in precedenza. Le cose, però, evidentemente non sono andate proprio così. Al netto dell’intervento andato bene, Francesca Michielin si deve fermare e sui social spiega cosa l’abbia portata alla triste decisione di annullare le ultime date del suo tour.

Francesca Michielin si ferma per problemi di salute

La cantante ha annunciato con grande tristezza le sue condizioni via social. Per lei, stop al tour che sperava di riprendere non appena fossi terminato il periodo post operazione. La Michielin ha spiegato: “Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione’, di profonda insicurezza e vulnerabilità”.

Facendo riferimento alle problematiche di salute, la donna ha aggiunto: “Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo – un mese fa – perchè non avevo alternative”.

Sebbene l’operazione sia andata per il meglio, il suo fisico, ancora, non si è ripreso del tutto: “Provando a fare il consueto training vocale ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili“.

Da qui il consiglio medico: “I medici dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia”.

La scelta scontata, a questo punto, era solo una, fermarsi e dire stop alle ultime date del tour. Il tutto, però, con una promessa: “Presto torneremo a cantare e a vivere senza gradi di separazione. Come sempre, negli ultimi 10 anni”.

