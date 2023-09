Notte di festa per Fedez e Chiara Ferragni, invitati ad un matrimonio. I due si sono scatenati anche “grazie” a Francesco Facchinetti.

Come direbbero i diretti interessati “una festa pazzerella”. Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti di una notte decisamente divertente in occasione delle nozze di Eugenio Scotto, co-fondatore dell’agenzia di marketing One Shot Agency nonché ex socio e migliore amico di Francesco Facchinetti, anche lui presente e grande mattatore della serata. I Ferragnez, infatti, sono stati coinvolti e trascinati proprio da Dj Francesco che li ha portati a “tuffarsi” nella fontana e darsi alla pazza gioia cantando una canzone a loro molto cara.

Fedez e Chiara Ferragni: il tuffo in fontana e la canzone

Se da una parte Facchinetti è stato letteralmente buttato nella fontana, tra le risate di Fedez e Chiara, anche i due volti dei social non sono stati da meno. Infatti, DJ Francesco è riuscito a coinvolgerli e a far finire pure loro in mezzo all’acqua.

Una volta “nella festa”, ecco dunque marito e moglie che, oltre ogni aspettativa, hanno mostrato un feeling davvero speciale, contrariamente ad alcuni dei rumors usciti di recente sul loro conto.

La coppia, che ha festeggiato solamente pochi giorni fa il proprio anniversario di matrimonio, si è data alla pazza gioia, forse anche per merito di qualche bicchiere di troppo e di DJ Francesco, arrivando anche a cantare la canzone “Vorrei ma non posto”.

Sui social, sono stati tantissimi a vedere i filmati della serata e il comportamento davvero sopra le righe e divertente dei due. Insomma, pare proprio che tra loro tutto vada a gonfie vele. E se queste sono le premesse, chissà cosa potrà accadere all’ormai prossimo matrimonio della sorella Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti…

