Problemi di salute per Francesca Michielin che dovrà sottoporsi ad un intervento. Sui social l’annuncio con un video.

Un annuncio inatteso e che mette in ansia tanti fan e telespettatori. Francesca Michielin deve operarsi a causa di un problema di salute. Ad affermarlo è la stessa cantante e conduttrice di X Factor che sui social, in un video pubblicato e condiviso su Instagram, ha spiegato di doversi sottoporre ad un intervento per stare meglio.

Problema di salute per Francesca Michielin: le parole

Francesca Michielin

Attraverso un filmato condiviso sui propri canali social, la Michielin ha allarmato, anche se ha ribadito di non voler creare paure nei fan, tutti i suoi seguaci. La cantante, infatti, ha spiegato di doversi sottoporre ad una operazione per dei problemi di salute non ben specificati.

“Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date”, ha detto la ragazza. “Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni”.

“Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova”, ha aggiunto Francesca ricevendo subito grande affetto nei commenti al suo videomessaggio.

Di seguito il post Instagram con le parole della cantante e conduttrice di X Factor: