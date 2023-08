Momento magico tra padre e figlia: Aurora Ramazzotti e papà Eros hanno cantato insieme il brano a lei dedicato ‘L’Aurora’.

Emozioni per i presenti ma anche, soprattutto, per i protagonisti. A Taormina, nel corso del concerto, padre e figlia si sono esibiti in un duetto magico. Parliamo di Aurora Ramazzotti e suo padre Eros che hanno cantato insieme ‘L’Aurora’, brano che il cantante aveva scritto e dedicato proprio a lei quando era nata. Sui social, il video dell’esibizione è diventato virale.

Aurora Ramazzotti e il duetto con papà Eros

Aurora Ramazzotti

Voce emozionata, pubblico commosso e il gioco è fatto. A Taormina, durante il concerto di Eros Ramazzotti, sono state emozioni pure tra lui, sua figlia Aurora e il pubblico presente. Infatti, con grande sorpresa, al momento di dover cantare appunto ‘L’Aurora’, brano che il cantante aveva scritto e dedicato proprio a sua figlia quando era nata, lui e la ragazza si sono esibiti insieme intonando le strofe del capolavoro.

La giovane showgirl è salita sul palco, con i presenti subito galvanizzati dal momento e ha cantato con suo padre alcune parti della canzone. Le immagini del duetto inedito sono state condivise dal compagno della ragazza Goffredo Cerza su Instagram ma anche i presenti all’evento non sono stati da meno con diversi video che sono subito diventati virali sul web, specie su TikTok.

“Siete fantastici”, ha scritto qualche utente. “Le emozioni che trasmettete sono uniche”, “Un momento dolcissimo”, “Non c’è niente di più bello dell’amore che un padre può dare ad una figlia e viceversa”, ha scritto un altro. Insomma, il duetto a sorpresa ha riscosso grande successo.

Di seguito il post condiviso da un utente su TikTok dove è possibile vedere e sentire padre e figlia super emozionati. Da sottolineare, come detto, i tanti commenti di affetto ricevuti da due protagonisti che confermano di essere molto amati: