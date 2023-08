Un giorno speciale per la famiglia di Barbara D’Urso e per questo è arrivata una particolare, e rara, dedica sui social…

Non capita spesso che si lasci andare a parole e, soprattutto, foto o contenuti dedicati alla famiglia. Questa volta, però, Barbara D’Urso ha fatto un’eccezione. La conduttrice sta vivendo un’estate particolare dopo l’addio da Mediaset e le tante cose che si sono dette sul suo conto e sulla scelta professionale. Forse anche per questo, Carmelita ha deciso di voler sottolineare cosa per lei sia davvero importante in questo momento: la famiglia.

Barbara D’Urso, la dedica al figlio

Barbara D’Urso

Attraverso un post Instagram, la presentatrice, ormai ex di Pomeriggio 5, ha dedicato un pensiero a suo figlio Giammauro nel giorno del suo compleanno. Non un semplice messaggio di auguri ma una serie di parole importantissime che metteno in evidenza l’importanza di tutta la famiglia chiamando in causa anche la nuora, la nipotina e l’altro figlio, Emanuele.

“Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora. Sono fortemente fiera di te… E quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile). Sei figlio e sei genitore… Io te ed Emanuele, Giulia e la nostra piccolina per sempre uniti”, ha scritto nella didascalia della foto condivisa in cui si vede appunto lei da giovane con il figlio ancora molto piccolo.

Si tratta, come anticipato, di un raro scatto della famiglia della D’Urso che, di solito, è molto riservata in questo senso. Possibile che il particolare momento della donna l’abbia portata a fare questa eccezione.

Di seguito il post Instagram di Carmelita con una rara foto riguardante la famiglia: