Terribile lutto per Giuseppe Conte, leader del M5S. In queste ore è morto suo padre Nicola. L’annuncio alla Camera.

Una terribile notizia ha scosso la classe politica in queste ore. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha subito un pesantissimo lutto. Infatti, è morto suo padre Nicola, all’età di 93 anni. L’annuncio della perdita è arrivato in Aula alla Camera con Giorgio Mulè che ha parlato ai presenti.

Giuseppe Conte in lutto: morto suo padre

La morte del padre di Conte è stata annunciata, come detto, in Aula alla Camera da parte di Giorgio Mulè, presidente di turno: “Il collega è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”.

L’uomo, 93enne, per anni era stato segretario comunale di San Giovanni Rotondo.

Tra le prime persone a mandare le proprie condoglianze all’uomo anche la Premier Giorgia Meloni che in un post su Twitter ha scritto: “Voglio esprimere la mia vicinaza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 4, 2023

“A nome mio personale e del Senato della Repubblica desidero rivolgere a Giuseppe Conte e alla sua famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Nicola”. Queste, invece, le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Arrivate anche le condoglianze da parte di Elly Schlein, così come quelle di Carlo Calenda, Tommaso Foti ma anche Licia Ronzulli e Andrea Crippa, rispettivamente di Forza Italia e Lega.

Per Conte indubbiamente una giornata molto triste da vivere con l’affetto della propria famiglia.