Belen e Cecilia: spunta un nuovo retroscena su Ignazio Moser e la lite

I rapporti tra Belen e Cecilia Rodriguez sembrano essere in ripresa ma non tutto si sarebbe risolto, specie con Ignazio Moser.

Le recenti foto nel giorno del suo compleanno con tanto di festa in famiglia hanno generato tante reazioni e anche alcuni dubbi. Stiamo parlando, ovviamente, di Belen Rodriguez e di quelli che sarebbero i rapporti con sua sorella Cecilia e, di conseguenza, anche con suo marito Ignazio Moser, che per l’occasione del party della showgirl era assente.

Belen: al compleanno non c’era Ignazio Moser

In occasione del compleanno di Belen Rodriguez, che ha festeggiato pochi giorni fa l’arrivo dei 41 anni, in tanti sono rimasti piacevolemente colpiti dal fatto che all’incontro in famiglia ci fosse sua sorella Cecilia con la quale, almeno fino a poco tempo fa, il rapporto sembrava essersi logorato. Le due argentina sembrano aver ritrovato il giusto feeling anche se qualche piccolo “mistero” che le riguarda resta.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

In particolare, come è stato possibile osservare dagli scatti della festa, al compleanno è stata notata un’assenza: quella di Ignazio Moser, marito di Chechu. In tanti avevano parlato relativamente al fatto che dietro le tensioni tra sorelle potesse esserci proprio l’uomo e questa sua mancata presenza ha alimentato ulteriormente la questione.

La verità dopo la lite

In realtà, come è stata possibile vedere anche dai social, è probabile che la vera ragione dell’assenza di Moser al compleanno di Belen sia stata legata all’impegno dell’uomo all’Ironman di Cervia. Ad ogni modo a spiegare meglio il clima “in famiglia” anche tra l’argentina e il marito di Cecilia ci ha pensato pure il settimanale Chi.

“L’assenza di Ignazio a questo compleanno non è un indizio (riguardo alle tensioni ndr). Perché, come vediamo, si trattava di un pranzo in famiglia“, ha fatto sapere il media sottolineando come la donna abbia sempre inteso per famiglia i suoi fratelli, i figli e i genitori e basta. “Ci sono stati momenti difficili anche all’interno della coppia. Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre”. E ancora sulla showgirl e Moser: “Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno in comune l’amore per Cecilia”.