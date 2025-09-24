“È difficile”: l’amara confessione privata di Noemi

Si è raccontata a tuttotondo la mitica cantante italiana Noemi tra vita privata e carriera che la vede coinvolta anche in tv.

Non solo i temi legati alle guerre e il recente incidente che l’ha portata ad una drastica decisione nelle scorse settimane, Noemi è stata protagonista in queste ore di una bellissima intervista al settimanale Chi nella quale ha affrontato alcuni temi delicati tra carriera professionale e vita privata. Non sono mancati passaggi sulla sua partecipazione al programma di Michelle Hunziker ‘Io canto family’ e altri molto più delicati sulla sua intimità.

Noemi in tv a Io canto family

In occasione della nuova edizione di ‘Io canto family’, Noemi è stata scelta come giudice da Michelle Hunziker. Tale esperienza in tv rappresenta una novità per la cantante che ha spiegato come stia vivendo il tutto: “Crescendo sono entrata più in contatto con il mio lato tenero. Nelle storie degli altri rivedo pezzi di vita e questo mi commuove. Mi fa paura perché i sentimenti sono pericolosi, ma è bello”.

Noemi – www.donnaglamour.it

L’artista ha sottolineato un altro aspetto che rende il programma molto importante: “Oggi stiamo perdendo il contatto umano vero e questo programma ce lo restituisce”, ha dichiarato la donna. Lei stessa ha vissuto episodi terribili in passato come gesti di bullismo superati solo “quando ho incontrato persone che mi hanno teso la mano e mi hanno fatto sentire meno sbagliata”.

La confessione personale sui figli

Tra i vari passaggi dell’intervista non sono mancate parole piuttosto intime legate al suo non essere diventata madre: “L’argomento dei figli non è stato affatto facile, perché magari nel momento in cui avrei potuto averli non ci ho pensato”. E sul rapporto con il compagno: “La nostra è una storia normale con discussioni e difficoltà ma vera. Preservo la nostra intimità, perché ho l’impressione che le cose vadano male quando le diamo in pasto alla gente che non ci vuole bene”, ha aggiunto Noemi.